Hautpilz in Friseursalons mit mangelhafter Hygiene

Wiesbaden (dpa/lhe) - Er tritt nach einem Haarschnitt auf und sorgt für schuppige und juckende Rötungen: Ein Hautpilz ist zuletzt einige Male in Hessen festgestellt worden. Die Stadt Wiesbaden warnte kürzlich, dass sich der hochansteckende Hautpilz namens Trychophyton tonsurans in Friseursalons und Barbershops mit mangelhafter Hygiene ausbreiten könne. Das Gesundheitsamt überprüfe in der Landeshauptstadt verstärkt die Einhaltung der Hygienemaßnahmen und -pläne.