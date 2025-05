Heckler & Koch kann Quartalsgewinn mehr als verdoppeln

Oberndorf (dpa/lsw) - Die Auftragsbücher von Deutschlands größtem Hersteller von Handfeuerwaffen, Heckler & Koch, sind so voll wie nie zuvor. Nach Rekordzahlen im vergangenen Jahr setzte sich das Wachstum zum Jahresauftakt fort: Im ersten Quartal betrug der Auftragseingang 99,8 Millionen Euro und damit etwa ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor, wie die Waffenschmiede in Oberndorf am Neckar mitteilte. Der Umsatz stieg um knapp 8,7 Prozent auf 81,6 Millionen Euro. Die Geschäfte wurden deutlich profitabler: Der Gewinn wurde auf 5,7 Millionen Euro mehr als verdoppelt (plus 138 Prozent).