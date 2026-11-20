Heidelberg bietet erstes kirchliches Bestattungsinstitut
Nicht erst zur Trauerfeier will die Kirche in Heidelberg für Trauernde da sein. Mit «Libera Bestattungen» gibt es das erste kirchliche Bestattungsinstitut in Deutschland. Nicht alle finden das gut.
Heidelberg (dpa) - Die evangelische Kirche in Heidelberg bietet das erste kirchliche Bestattungsinstitut Deutschlands. «Libera Bestattungen» ist eine gemeinnützige GmbH und richtet sich nach eigenen Angaben an Menschen aller Religionen. «Libera bietet alle Leistungen eines professionellen Bestattungsinstituts - von der Vorsorge über die Versorgung Verstorbener bis zur Organisation der Beisetzung und zur Begleitung in der Trauer», sagt Gesellschaftsvertreterin Beate Großklaus.
Das Bestattungsinstitut will nach eigenen Angaben einen Fokus auf Trauerrituale für die Angehörigen in Verbindung mit kirchlicher Seelsorge legen. «Zwischen dem Moment, in dem ein Mensch stirbt, und der kirchlichen Trauerfeier liegt eine besonders sensible und heilige Zeit», sagt Pfarrerin Großklaus. Mit ihrem fünfköpfigen Team wolle sie von Beginn dieser Phase an für die Menschen da sein - nicht erst bei der Trauerfeier.
Evangelische Kirche sieht sich in Veränderungsprozess
Die Evangelische Kirche in Deutschland verweist auf einen umfassenden Veränderungsprozess, in welchem sie sich befinde. «Neue Angebote können dazu beitragen, zusätzliche Begegnungsräume zu schaffen und christliche Werte wie Nächstenliebe, Gemeinschaft und Zuwendung auf neue Weise erfahrbar zu machen», sagte eine Sprecherin.
Weder dem Museum für Sepulkralkultur in Kassel noch dem Bundesverband Deutscher Bestatter ist ein vergleichbares Angebot in Deutschland bekannt. Die Deutsche Bischofskonferenz hat nach eigenen Angaben dazu keinen bundesweiten Überblick.
Kritik kommt vom Bestatterhandwerk
Der Bundesverband Deutscher Bestatter äußerte sich besorgt zur neuen Konkurrenz von kirchlicher Seite. «Die Bezeichnung 'kirchliches Bestattungsinstitut' darf nicht den Eindruck erwecken, dass eine kirchliche Trauerfeier oder Bestattung nur über dieses Unternehmen möglich ist», teilte der Verband mit. Angehörige könnten ihren Bestatter selbstverständlich frei wählen.
«Bereits die Ankündigung der Gründung hat im Bestatterhandwerk Fragen aufgeworfen und für Irritationen gesorgt», hieß es weiter. Im Mittelpunkt stünden dabei insbesondere die fachlichen Anforderungen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die künftige Zusammenarbeit mit den kirchlichen Akteuren vor Ort.