Heidelberg (dpa) - Die evangelische Kirche in Heidelberg bietet das erste kirchliche Bestattungsinstitut Deutschlands. «Libera Bestattungen» ist eine gemeinnützige GmbH und richtet sich nach eigenen Angaben an Menschen aller Religionen. «Libera bietet alle Leistungen eines professionellen Bestattungsinstituts - von der Vorsorge über die Versorgung Verstorbener bis zur Organisation der Beisetzung und zur Begleitung in der Trauer», sagt Gesellschaftsvertreterin Beate Großklaus.

Das Bestattungsinstitut will nach eigenen Angaben einen Fokus auf Trauerrituale für die Angehörigen in Verbindung mit kirchlicher Seelsorge legen. «Zwischen dem Moment, in dem ein Mensch stirbt, und der kirchlichen Trauerfeier liegt eine besonders sensible und heilige Zeit», sagt Pfarrerin Großklaus. Mit ihrem fünfköpfigen Team wolle sie von Beginn dieser Phase an für die Menschen da sein - nicht erst bei der Trauerfeier.

Evangelische Kirche sieht sich in Veränderungsprozess

Die Evangelische Kirche in Deutschland verweist auf einen umfassenden Veränderungsprozess, in welchem sie sich befinde. «Neue Angebote können dazu beitragen, zusätzliche Begegnungsräume zu schaffen und christliche Werte wie Nächstenliebe, Gemeinschaft und Zuwendung auf neue Weise erfahrbar zu machen», sagte eine Sprecherin.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Foto: Uwe Anspach/dpa «Libera Bestattungen» ist nach eigenen Angaben eine gemeinnützige GmbH, deren alleinige Gesellschafterin die Kirche ist.

Weder dem Museum für Sepulkralkultur in Kassel noch dem Bundesverband Deutscher Bestatter ist ein vergleichbares Angebot in Deutschland bekannt. Die Deutsche Bischofskonferenz hat nach eigenen Angaben dazu keinen bundesweiten Überblick.

Kritik kommt vom Bestatterhandwerk

Der Bundesverband Deutscher Bestatter äußerte sich besorgt zur neuen Konkurrenz von kirchlicher Seite. «Die Bezeichnung 'kirchliches Bestattungsinstitut' darf nicht den Eindruck erwecken, dass eine kirchliche Trauerfeier oder Bestattung nur über dieses Unternehmen möglich ist», teilte der Verband mit. Angehörige könnten ihren Bestatter selbstverständlich frei wählen.