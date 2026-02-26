Bundesliga

Heidelberger Basketballer trennen sich von Trainer Jansson

Basketball-Bundesligist Heidelberg trennt sich vom Chefcoach. Sein Assistent soll nun den Abstieg verhindern.

Aus für Trainer Danny Jansson in Heidelberg. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Aus für Trainer Danny Jansson in Heidelberg. (Archivbild)

Heidelberg (dpa/lsw) - Die MLP Academics Heidelberg haben sich mit sofortiger Wirkung von Headcoach Danny Jansson getrennt. Bis zum Saisonende übernimmt der bisherige Co-Trainer Carlo Finetti das Amt des Cheftrainers beim Basketball-Bundesligisten.

Aufgrund der schwierigen und herausfordernden Situation im Abstiegskampf habe sich der Club nach zahlreichen Gesprächen, reiflicher Überlegung und langer Analyse zu diesem Schritt entschieden, hieß es in einer Vereinsmitteilung. Die Heidelberger stehen bei noch 13 ausbleibenden Spielen derzeit auf einem Abstiegsplatz. Im bisherigen Saisonverlauf konnten lediglich fünf von 21 Bundesliga-Partien gewinnen.

