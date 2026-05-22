Erster Neuzugang

Heidenheim holt Außenverteidiger aus der dritten Liga

Kurz nach dem Abstieg aus der Bundesliga gibt es erste Verstärkung für den FCH. Ein früherer Junioren-Nationalspieler wechselt auf die Ostalb.

Oualid Mhamdi (l.) wechselt von Verl nach Heidenheim. (Archivbild) Foto: David Ebener/dpa
Oualid Mhamdi (l.) wechselt von Verl nach Heidenheim. (Archivbild)

Heidenheim (dpa/lsw) - Wenige Tage nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Heidenheim seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison bekanntgegeben. Außenverteidiger Oualid Mhamdi kommt ablösefrei vom Drittligisten SC Verl und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030, wie die Schwaben mitteilten.

Der 23-Jährige, einst Junioren-Nationalspieler in Marokko, soll den Heidenheimern bei ihrem Neustart helfen. Am vergangenen Wochenende war der Ostalb-Club nach drei Jahren wieder aus der Bundesliga abgestiegen.

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