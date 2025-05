Heidenheim-Profi Theuerkauf hört auf

Heidenheim (dpa/lsw) - Mit 38 Jahren beendet Vizekapitän Norman Theuerkauf beim 1. FC Heidenheim seine Profi-Karriere. Zum Abschluss seiner zehn Jahre in Heidenheim stehen damit noch maximal drei Pflichtspiele an. Am 34. und letzten Spieltag der Bundesliga-Saison trifft der Verteidiger am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit seinem Club auf Werder Bremen. Anschließend könnten die beiden Abstiegsrelegationsspiele anstehen, sollte die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt nicht noch auf ein Nicht-Abstiegsplatz klettern.