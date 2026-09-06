2. Fußball-Bundesliga

Heidenheimer als erfolgreiche Tore-Minimalisten in Fürth

Der 1. FC Heidenheim war in dieser Saison bisher für torreiche Auftritte bekannt. In Fürth zeigt sich der Absteiger von einer anderen Seite.

Budu Siwsiwadse (M) schlägt für die Heidenheimer zu. Foto: Daniel Karmann/dpa
Budu Siwsiwadse (M) schlägt für die Heidenheimer zu.

Fürth (dpa) - Mit dem ersten Zu-Null-Erfolg in dieser Saison bei der SpVgg Greuther Fürth hat sich Absteiger 1. FC Heidenheim in die Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga geschoben. Die diesmal defensiv sattelfeste Mannschaft von Trainer Frank Schmidt feierte nach zuvor torreichen Auftritten beim 1:0 (1:0) ihren dritten Sieg in dieser Spielzeit und verbesserte sich nach dem vierten Spieltag auf den dritten Tabellenplatz.

Die Fürther waren bei ihrer zweiten Niederlage einfach im Abschluss nicht zwingend genug. Vor 12.789 Zuschauern bei herrlichem Fußball-Wetter erzielte der Heidenheimer Budu Siwsiwadse schon in der zwölften Minute das Tor des Tages.

Flanke Costly, Kopfball Siwsiwadse

Die Fürther boten den ansehnlicheren Fußball. Sie hatten durch Felix Klaus (7.) und vor allem Luca Itter (32.) auch Chancen in der ersten Hälfte. Schlussmann Thomas Dähne ließ sich aber nicht überwinden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Frank Schmidt freut sich über den dritten Dreier in dieser Saison. Foto: Daniel Karmann/dpa
Frank Schmidt freut sich über den dritten Dreier in dieser Saison.

Dafür waren die Heidenheimer, die tief standen und kompakt agierten, cool vor dem Tor von Florian Hellstern. Eine Flanke von Marcel Costly verwandelte Stürmer Siwsiwadse mit dem Kopf.

Was bringt der Doppelwechsel?

Die Franken waren weiter bemüht und auch spielerisch bestimmend. Doch sie waren in ihren Abschlüssen einfach nicht zwingend. Das blieb auch so beim offensiven Doppelwechsel von Jordan Siebatcheu und Omar Sillah in der Schlussphase.

Die Heidenheimer ließen hinten nichts anbrennen und waren mit Kontern gefährlich. Alessandro Vogt (50.) und Oualid Mhamdi (55.) konnten das Spiel aber nicht vorzeitig entscheiden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Sehr wildes Spiel»: Heidenheim vorn hui, hinten pfui
2. Fußball-Bundesliga

«Sehr wildes Spiel»: Heidenheim vorn hui, hinten pfui

Vier Tore, drei Gegentore: Bundesliga-Absteiger Heidenheim liefert ein Spektakel zum Zweitliga-Auftakt gegen Osnabrück. Torjäger Siwsiwadse sagt, was für ihn persönlich wichtig ist.

09.08.2026

Favorit Heidenheim siegt gegen starken Aufsteiger Osnabrück
2. Fußball-Bundesliga

Favorit Heidenheim siegt gegen starken Aufsteiger Osnabrück

Aufstiegs-Mitfavorit 1. FC Heidenheim startet erfolgreich in die 2. Bundesliga. Doch der Erfolg gegen den VfL Osnabrück ist schwer erarbeitet. Der Aufsteiger überzeugt trotz Niederlage.

08.08.2026

Siwsiwadse: Sinnbild der Heidenheimer Schwankungen
Fußball-Bundesliga

Siwsiwadse: Sinnbild der Heidenheimer Schwankungen

Für den 1. FC Heidenheim geht es im Saisonendspurt auf und ab. Rettet sich der Ostalb-Club womöglich doch noch? Stürmer Budu Siwsiwadse spielt inzwischen eine entscheidende Rolle.

08.05.2026

Heidenheimer Krise: Vorstandschef nimmt Stellung zu Schmidt
Fußball-Bundesliga

Heidenheimer Krise: Vorstandschef nimmt Stellung zu Schmidt

Vorstandschef Sanwald stärkt Trainer Schmidt den Rücken. Den Spielern droht ein größerer Konkurrenzkampf. Bei Union Berlin soll es für Heidenheim endlich mit Auswärtspunkten klappen.

27.11.2025

Heidenheimer Tiefschläge: Immerhin die Haltung stimmt wieder
Fußball-Bundesliga

Heidenheimer Tiefschläge: Immerhin die Haltung stimmt wieder

Der FCH hängt weiter unten drin. Gegen Dortmund zeigt die Mannschaft nach einer Halbzeit zum Vergessen aber Moral. Für den Trainer eine wichtige Erkenntnis. Nun geht's zum Mini-Krisen-Gipfel beim HSV.

14.09.2025