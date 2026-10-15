Heidenheimer Offensivsorgen vor Reise nach Wolfsburg
Gleich zwei Stürmer des FCH sind vor der Partie bei den Niedersachsen angeschlagen. Zudem spricht Trainer Frank Schmidt über das Wiedersehen mit einem früheren Heidenheimer Torjäger.
Heidenheim (dpa/lsw) - Die Personallage in der Offensive des 1. FC Heidenheim spitzt sich zu. Mikkel Kaufmann wegen muskulärer Probleme und Budu Siwsiwadse wegen Kniebeschwerden seien für die Partie beim VfL Wolfsburg am Samstag (13.00 Uhr/Sky) fraglich, berichtete Trainer Frank Schmidt. Sirlord Conteh und Maximilian Breunig fehlen dem Ostalb-Club ohnehin verletzt.
Die Heidenheimer sind in der 2. Fußball-Bundesliga seit fünf Partien unbesiegt und holten dabei elf von 15 möglichen Punkten. Beim 0:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern lieferten sie zuletzt allerdings eine recht zähe Vorstellung ab.
Wiedersehen mit Torjäger Glatzel
Bundesliga-Absteiger Wolfsburg galt vor der Saison als heißer Anwärter auf den direkten Wiederaufstieg. Vor dem achten Spieltag sind die Niedersachsen Tabellenfünfter, vergangenen Samstag spielten sie 4:4 beim 1. FC Nürnberg.
Der hohe Kaderwert des VfL interessiere ihn nicht, sagte Schmidt. Die Wolfsburger würden dominant spielen und hätten viel Qualität. Aber: «Es gibt auch immer wieder Phasen, in denen sie den Gegner rein lassen. Da müssen wir da sein», forderte der 52-Jährige.
Man werde versuchen, den früheren Heidenheimer Robert Glatzel gut zu verteidigen, erklärte Schmidt. Wolfsburgs Stürmer hat in dieser Saison schon viermal getroffen. Glatzel sei unter anderem «unfassbar gut in der Luft», warnte der FCH-Trainer. Doch darauf sei seine Mannschaft vorbereitet.