Heilbronner Raser muss vor Abschiebung halbe Haft absitzen

Heilbronn/Mannheim (dpa) - Der wegen Mordes verurteilte sogenannte Heilbronner Wollhaus-Raser muss noch mehrere Monate Haft absitzen, bevor er abgeschoben wird. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hatte zuletzt zwar den letzten Versuch des 24-Jährigen abgeschmettert, einer Ausweisung zu entgehen.

Allerdings muss der verurteilte Fahrer nach einer Verwaltungsvorschrift mindestens die Hälfte seiner Haftstrafe absitzen. Im Falle des Wollhaus-Rasers wäre das bis 17. August 2027.

«Eine Abschiebung vor dem 17. August ist daher zurzeit nicht absehbar», sagte die für den Vollzug zuständige Direktorin des Amtsgerichts Adelsheim. Sie betonte aber auch: «Das heißt, dass ich ab diesem Zeitpunkt von der weiteren Vollstreckung der Jugendstrafe zugunsten einer Abschiebung absehen werde.»

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Heimtücke als Mordmerkmal

Der in Heilbronn geborene und aufgewachsene Türke hatte im Februar 2023 in seiner Heimatstadt in der Wollhausstraße bei viel zu hohem Tempo die Kontrolle über seinen 300 PS starken Sportwagen verloren. In der Tempo-40-Zone raste er mit rund 100 Kilometern pro Stunde in das Auto eines 42-Jährigen. Der Mann starb in den Trümmern seines Wagens. Seine Frau wurde schwer, die beiden Kinder leicht verletzt.

Das Landgericht verurteilte den Mann ein Jahr später unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes in drei Fällen zu einer Jugendstrafe von neun Jahren Haft. Es hatte das Mordmerkmal der Heimtücke als erfüllt angesehen, weil das Opfer nicht mit dem heranrasenden Wagen habe rechnen können. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verwarf die Revision des Angeklagten danach als offensichtlich unbegründet.

Es gibt auch Rennen mit nur einem Auto

Gegen diese Entscheidung hatte der Mann einen Antrag auf Zulassung der Berufung zum Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg gestellt, die der VGH zuletzt abgelehnt hat. Der Beschluss ist unanfechtbar (Az. 11 S 1326/26).