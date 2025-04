Heimfluch nimmt Hoeneß mit: «Kleiner Stich in VfB-Herz»

Stuttgart (dpa) - Der anhaltende Heimfluch des VfB Stuttgart mit der sechsten Niederlage in Serie vor eigenem Publikum in der Fußball-Bundesliga nagt auch an Sebastian Hoeneß. Das späte 0:1 (0:0) im Nachbarschaftsduell mit dem stark abstiegsgefährdeten 1. FC Heidenheim sei «brutal» gewesen, sagte der Coach: «Das war wie so ein kleiner Stich in unser VfB-Herz.»