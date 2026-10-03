Heino glücklich mit Wahlfamilie: «Habe den Himmel auf Erden»
Der Tod seiner Ehefrau war für Schlagersänger Heino ein schwerer Schlag. Inzwischen geht es dem Künstler wieder gut. Woran das liegt - und welche Rolle der Sohn seines Managers dabei spielt.
Stuttgart/Kitzbühel (dpa) - Knapp drei Jahre nach dem Tod seiner Ehefrau Hannelore ist Schlagersänger Heino mit seiner Wahlfamilie nach eigenem Bekunden sehr glücklich. «Ich vermisse natürlich Hannelore, klar, aber ansonsten habe ich den Himmel auf Erden, es könnte mir nicht besser gehen», sagte der 87-Jährige in der SWR-Sendung «Nachtcafé».
Dort war der Sänger («Schwarzbraun ist die Haselnuss») gemeinsam mit seinem Manager Helmut Werner zu Gast und sprach über die besondere Familienkonstellation der beiden. Seit dem Tod seiner Ehefrau Hannelore 2023 lebt Heino gemeinsam mit Werner, dessen Ehefrau Nicole und dem kleinen Sohn der beiden gemeinsam in österreichischen Kitzbühel.
Sein Manager Helmut sei für ihn inzwischen wie ein Sohn, sagte Heino in der Sendung. «Er liest mir alle Wünsche von den Augen oder vom Mund ab.» Dessen kleiner Sohn nenne ihn Opa und bringe ihm morgens die Zeitung. Nachmittags gehe er mit dem Kleinen dann in den Garten an die Schaukel oder renne ihm auf dem Fahrrad hinterher. Sie seien eine schöne Familie, sagte Heino. «Ich war nie so glücklich, Hannelore jetzt ausgenommen, wie ich jetzt bin.»
Zu seinem leiblichen Sohn hat der Schlagersänger dagegen seit längerem keinen Kontakt mehr. «Hannelore ist jetzt drei Jahre tot. Und seitdem habe ich meinen Sohn nicht mehr gesehen, nicht mehr gehört, weder Weihnachten noch Geburtstag noch Silvester», sagte Heino.