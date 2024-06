Heinrich XIII. Prinz Reuß soll im Prozess aussagen

Zuvor seien allerdings noch weitere Befragungen des Mitangeklagten Maximilian Eder geplant, hieß es vom Oberlandesgericht Frankfurt. Zudem kündigten Anwälte weitere Anträge an. Ob sich Reuß dementsprechend wirklich am Freitag äußern könne, sei ungewiss, erklärte sein Anwalt: «Es könnte knapp werden.»

Den neun angeklagten Männern und Frauen wird die Mitgliedschaft in beziehungsweise Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zur Last gelegt. Sie sollen einen Umsturz geplant und auch Tote in Kauf genommen haben. Bis zum Urteil gilt die Unschuldsvermutung.