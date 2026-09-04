Unfälle

Heißluftballon trifft Deutschen auf Schweizer Wiese - tot

In der Nähe des Bodensees wird ein 86-Jähriger von einem Ballonkorb getroffen. Die Polizei sucht nach Antworten: Wie konnte das Unglück beim Start passieren?

Die Unglücksumstände werden noch untersucht. (Symbolbild) Foto: Christiane Oelrich/dpa
Die Unglücksumstände werden noch untersucht. (Symbolbild)

Kreuzlingen (dpa) - Unweit des Bodensees ist in der Schweiz ein 86 Jahre alter Deutscher vom Korb eines Heißluftballons getroffen worden. Der Mann aus dem Landkreis Konstanz sei noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlegen, berichtet die Polizei im Kanton Thurgau. 

Er war in Begleitung einer Gruppe, von der einige Personen an der Ballonfahrt teilnehmen wollten, wie ein Polizeisprecher der dpa sagte. Der Unfall sei am Donnerstagabend beim Startvorgang passiert. Wie es dazu kam, werde noch untersucht. Der Ballon sollte von einer Wiese bei Salen-Reutenen, rund 20 Kilometer westlich von Konstanz, starten.

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