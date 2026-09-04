Heißluftballon trifft Deutschen auf Schweizer Wiese - tot

Kreuzlingen (dpa) - Unweit des Bodensees ist in der Schweiz ein 86 Jahre alter Deutscher vom Korb eines Heißluftballons getroffen worden. Der Mann aus dem Landkreis Konstanz sei noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlegen, berichtet die Polizei im Kanton Thurgau.

Er war in Begleitung einer Gruppe, von der einige Personen an der Ballonfahrt teilnehmen wollten, wie ein Polizeisprecher der dpa sagte. Der Unfall sei am Donnerstagabend beim Startvorgang passiert. Wie es dazu kam, werde noch untersucht. Der Ballon sollte von einer Wiese bei Salen-Reutenen, rund 20 Kilometer westlich von Konstanz, starten.