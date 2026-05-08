Heiteres Wochenende in Hessen – Wochenstart wird wieder nass
Nach Regen und grauem Himmel zeigt sich in Hessen am Wochenende wieder die Sonne. Wie sich das Wetter zum Start in die neue Woche entwickelt.
Offenbach/Main (dpa/lhe) - Nach grauen und regnerischen Tagen zeigt sich zum Wochenende in Hessen wieder die Sonne. Bereits im Tagesverlauf wird es vielerorts heiter bis wolkig, im Norden seien einzelne Schauer nicht ausgeschlossen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Höchsttemperaturen erreichen 16 bis 21 Grad und in Hochlagen um 15 Grad, dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind.
Der Samstag lädt bei heiterem Wetter zu Ausflügen ein. Zwar entwickeln sich im Tagesverlauf lockere Quellwolken, doch bleibt das Schauerrisiko nach Einschätzung der Meteorologen gering. Die Temperaturen klettern auf 21 bis 24 Grad sowie auf 19 Grad in Hochlagen.
Ab Sonntagnachmittag Gewitter und teils kräftiger Regen
Auch der Sonntag beginnt mit nur leichter Bewölkung, im Tagesverlauf können jedoch von Südwesten Schauer und einzelne Gewitter aufziehen bei 21 bis 25 Grad.
In der Nacht zum Montag kann der Regen dann kräftiger ausfallen, und auch tagsüber wird es vielerorts grau und nass bei Höchsttemperaturen von nur noch 13 Grad im Norden und 17 Grad im Süden.