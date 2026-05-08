Heiteres Wochenende in Hessen – Wochenstart wird wieder nass

Offenbach/Main (dpa/lhe) - Nach grauen und regnerischen Tagen zeigt sich zum Wochenende in Hessen wieder die Sonne. Bereits im Tagesverlauf wird es vielerorts heiter bis wolkig, im Norden seien einzelne Schauer nicht ausgeschlossen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Höchsttemperaturen erreichen 16 bis 21 Grad und in Hochlagen um 15 Grad, dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

Der Samstag lädt bei heiterem Wetter zu Ausflügen ein. Zwar entwickeln sich im Tagesverlauf lockere Quellwolken, doch bleibt das Schauerrisiko nach Einschätzung der Meteorologen gering. Die Temperaturen klettern auf 21 bis 24 Grad sowie auf 19 Grad in Hochlagen.

Ab Sonntagnachmittag Gewitter und teils kräftiger Regen

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Auch der Sonntag beginnt mit nur leichter Bewölkung, im Tagesverlauf können jedoch von Südwesten Schauer und einzelne Gewitter aufziehen bei 21 bis 25 Grad.