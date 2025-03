Heraeus investiert 35 Millionen Dollar in Medizinsparte

Hanau (dpa/lhe) - Der Hanauer Technologiekonzern Heraeus hat 35 Millionen Dollar (33 Millionen Euro) in den Ausbau seiner Medizinsparte Medevio am Standort in Costa Rica investiert. 500 neue Arbeitsplätze sollen in dem Werk in dem mittelamerikanischen Land entstehen, wie der Konzern mitteilte. Es ist bereits die dritte Erweiterung des 2017 in Betrieb genommenen Standortes.