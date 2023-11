Heraeus steigt bei Hightech-Zulieferer Zadient ein

Hanau (dpa) - Der Technologiekonzern Heraeus will sich stärker im wachsenden Markt mit Halbleitern und Batterien für E-Autos engagieren. Das Hanauer Familienunternehmen beteiligt sich an dem deutsch-franzöischem Start-up Zadient Technologies, das auf die Herstellung von Siliziumkarbidpulver (SiC) spezialisiert ist, wie Heraeus am Montag bekanntgab. Zadient hat seinen Hauptsitz im französischen Chambery und eine weitere Produktionsstätte in Bitterfeld in Sachsen-Anhalt.