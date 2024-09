«Herausragender Politiker» - Boris Rhein zu Gerhardts Tod

Wiesbaden/Berlin (dpa) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat den ehemaligen FDP-Bundeschef Wolfgang Gerhard mit Wohnsitz in Wiesbaden als einen «herausragenden Politiker» gewürdigt. Der 80-Jährige war laut dem amtierenden FDP-Vorsitzenden Christian Lindner am Freitagmorgen in der hessischen Landeshauptstadt gestorben. Hier war Gerhardt lange Jahre politisch aktiv gewesen.