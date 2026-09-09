Herbst-Vorbote bringt Gewitter, dann wird es freundlich
Eine Kaltfront zieht mit Regen und Gewitter über Baden-Württemberg - danach soll sich die Lage beruhigen. Zum Wochenende darf sich der Südwesten sogar wieder auf steigende Temperaturen freuen.
Stuttgart (dpa/lsw) - Wer heute im Land unterwegs ist, sollte vor allem im Südosten auf Regen und auch Gewitter eingestellt sein. Eine Kaltfront zieht als Vorbote des Herbstes über den Südwesten und bringt der Vorhersage zufolge deutlich kühlere Luft mit sich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.
Regen und eventuell auch Blitz und Donner dürften laut dem DWD vor allem in der ersten Tageshälfte südlich der Alb auftreten und zum Abend hin nachlassen. Die Temperaturen fallen demnach deutlich: Mit Werten zwischen 15 Grad auf der Alb und im Allgäu sowie 22 Grad in der Kurpfalz ist zu rechnen. Von Nordwesten her lockere es aber zunehmend auf, bevor die Nacht zum Donnerstag mit Werten zwischen 10 und 4 Grad frisch werde.
Freundlicher Wochenausklang zeichnet sich ab
Wer auf Besserung hofft, darf sich freuen: Am Donnerstag soll sich ein Mix aus Sonne und Wolken über dem Südwesten zeigen. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 17 Grad im Bergland und 23 Grad am Rhein. Ein Sprecher des DWD sprach davon, dass sich das Wetter bis zum Montag recht freundlich zeigen dürfte.
Der Freitag soll überwiegend heiter und trocken verlaufen, die Höchsttemperaturen dürften zwischen 18 und 24 Grad liegen. Bis zum Montag steigen die Werte der Vorhersage nach stetig weiter und erreichen am Montag zwischen 21 und 27 Grad.