Herbststart mit Sonne satt: So warm bleibt es im Südwesten

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Herbst steht vor der Tür - zumindest auf dem Kalender. Am Dienstag beginnt meteorologisch die neue Jahreszeit, doch vom klassischen Herbstwetter ist in Baden-Württemberg wenig zu spüren. Statt Nebel, Nieselregen und kühlen Tagen gibt es viel Sonne, lockere Wolken und Temperaturen bis 26 Grad.

Der Tag startet laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit viel Sonne und zeitweise lockeren Quellwolken. Es bleibt laut DWD überwiegend trocken bei Höchstwerten zwischen 21 und 26 Grad. Der Wind weht schwach aus West und frischt gelegentlich böig auf. In der Nacht ist es meist gering bewölkt und trocken. Örtlich kann sich Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 8 Grad.

Auch bis zum Ende der Woche bleibt es heiter

Auch am Mittwoch ist kein Regen in Sicht. Die Temperaturen erreichen laut Vorhersage 21 Grad in höheren Lagen und bis zu 26 Grad am Rhein. Dazu weht ein schwacher Wind. In der Nacht bleibt es trocken und gering bewölkt. In Tallagen kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 9 Grad.

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