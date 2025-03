Hermann: Bahnprojekte im Südwesten zu Ende führen

Emmendingen (dpa/lsw) - In der Debatte um das gigantische Schuldenpaket von Union und SPD fordert Landesverkehrsminister Winfried Hermann, große Neubauprojekte der Deutschen Bahn nicht aus den Augen zu verlieren. «Es wird einen Investitionsschwerpunkt der Bahn auch in den nächsten Jahren in Baden-Württemberg geben müssen», sagte der Grünen-Politiker im südbadischen Emmendingen.