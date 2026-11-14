Unternehmer im Mittelstand

Herrenknecht: Drei Vorschläge zum Erhalt von Arbeitsplätzen

Laut Martin Herrenknecht steht Deutschlands Industrie mit dem Rücken zur Wand. Der Unternehmer schimpft über die IG Metall. Und skizziert seinen Lösungsvorschlag zum Erhalt von Arbeitsplätzen.

Martin Herrenknecht: «Haben die den Schuss immer noch nicht gehört?» (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Martin Herrenknecht: «Haben die den Schuss immer noch nicht gehört?» (Archivbild)

Schwanau (dpa/lsw) - Der Chef des Tunnelbohrmaschinen-Herstellers Herrenknecht, Martin Herrenknecht, hat drei konkrete Vorschläge gemacht, wie man aus seiner Sicht möglichst viele Arbeitsplätze in Deutschland halten könnte. «Zurück zur 40-Stunden-Woche, weniger Karenztage im Krankheitsfall und ein deutlich flexiblerer Kündigungsschutz für Fach- und Führungskräfte mit hohen Einkommen», schrieb Herrenknecht in einem Brandbrief, den die «Bild» veröffentlicht hat. Ein Sprecher des Unternehmens aus Schwanau (Ortenaukreis) bestätigte die Aussagen auf Anfrage.

Die Industrie in Deutschland stehe mit dem Rücken zur Wand. Besonders die IG Metall scheint Herrenknecht ein Dorn im Auge zu sein. Der Unternehmer kritisierte deren «aberwitzigen Forderungen» in der laufenden Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie. «Haben die den Schuss immer noch nicht gehört?», schrieb Herrenknecht mit Bezug auf bundesweit ganztägige Warnstreiks, die es ab der kommenden Woche geben soll.

«Schnell raus aus den Schützengräben»

Wer in der aktuellen Situation nach alten Logiken verhandele, stärke nicht die Position der Arbeitnehmer, sondern vernichte Industriearbeitsplätze, so Herrenknecht, der Mitglied in der CDU ist. «Denn wenn unsere Unternehmen international nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren können, geht es bald nicht mehr um fünf Prozent mehr oder weniger Lohn. Dann geht es um den Job.» Die Gewerkschaften müssten «ganz schnell raus aus den Schützengräben und gemeinsam mit den Arbeitgebern dafür kämpfen, so viele Arbeitsplätze wie möglich in Deutschland zu halten».

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In dem Tarifkonflikt fordert die IG Metall innerhalb eines Jahres 5 Prozent mehr Geld für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten. Zudem sollen Jobs und Standorte gesichert werden. Die Arbeitgeber haben für eine wesentlich längere Laufzeit eine widerrufbare Einmalzahlung und 1,3 Prozent mehr angeboten. Nach drei Verhandlungsrunden hat sich keine Lösung abgezeichnet.

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