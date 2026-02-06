Herz-Check beim Shoppen: Tests sollen Erkrankungen vorbeugen

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Gesundheitscheck im Einkaufszentrum: Das Frankfurter Universitätsklinikum will 2026 die Menschen in Hessen für das Thema Prävention sensibilisieren - und sucht dafür das direkte Gespräch mit den Leuten auf der Straße. Die erste Aktion findet im Main-Taunus-Zentrum statt, das Auftaktthema lautet «Frauenherzen schlagen anders».

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Mit EKGs, Blutdruck- und Cholesterintests können Besucherinnen an diesem Freitag ihr Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen an einem mobilen Informations-Stand ermitteln. Angekündigt haben sich die Leiterin des Women Heart Health Center Frankfurt, Lena Seegers, und Hessens Gesundheitsministerin Diana Stolz (CDU).

Notfälle vermeiden

«Wir müssen und können viel früher ansetzen – bevor aus Risikofaktoren Notfälle werden», sagte die Ministerin, als die Uniklinik im Januar das Präventionsjahr vorstellte. «Jeder von uns – jede Hessin und jeder Hesse – kann eigenverantwortlich sehr viel für die eigene Gesundheit tun.» Der Ärztliche Direktor der Uniklinik, Prof. Jürgen Graf, stieß ins gleiche Horn: «Wir sehen in unserem Haus viele Menschen, die unter schweren Erkrankungen leiden – manche davon vermeidbar.»