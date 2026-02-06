Herz-Check beim Shoppen: Tests sollen Erkrankungen vorbeugen
Um Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen zu verhindern, können diese ein EKG, Blutdruck- und Cholesterintests absolvieren - jetzt auch während des Einkaufsbummels.
Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Gesundheitscheck im Einkaufszentrum: Das Frankfurter Universitätsklinikum will 2026 die Menschen in Hessen für das Thema Prävention sensibilisieren - und sucht dafür das direkte Gespräch mit den Leuten auf der Straße. Die erste Aktion findet im Main-Taunus-Zentrum statt, das Auftaktthema lautet «Frauenherzen schlagen anders».
Mit EKGs, Blutdruck- und Cholesterintests können Besucherinnen an diesem Freitag ihr Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen an einem mobilen Informations-Stand ermitteln. Angekündigt haben sich die Leiterin des Women Heart Health Center Frankfurt, Lena Seegers, und Hessens Gesundheitsministerin Diana Stolz (CDU).
Notfälle vermeiden
«Wir müssen und können viel früher ansetzen – bevor aus Risikofaktoren Notfälle werden», sagte die Ministerin, als die Uniklinik im Januar das Präventionsjahr vorstellte. «Jeder von uns – jede Hessin und jeder Hesse – kann eigenverantwortlich sehr viel für die eigene Gesundheit tun.» Der Ärztliche Direktor der Uniklinik, Prof. Jürgen Graf, stieß ins gleiche Horn: «Wir sehen in unserem Haus viele Menschen, die unter schweren Erkrankungen leiden – manche davon vermeidbar.»
Hessens größtes Krankenhaus organisiert das ganze Jahr über mit verschiedenen Partnern Aktionen zu Präventionsthemen. Nach Frauengesundheit im Februar wird es im März um Herzrhythmusstörungen, Darmkrebs und Übergewicht gehen. Weitere Themen sind unter anderem Mundhygiene, Schlaganfälle, Prostata- und Brustkrebsvorsorge sowie Impfungen.