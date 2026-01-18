Herzversagen am Steuer – 79-Jähriger stirbt bei Unfall
Ein älterer Mann kommt mit seinem Wagen von der Straße ab, prallt gegen einen Baum und stirbt. Nun gibt die Polizei weitere Details zu den Hintergründen bekannt.
Leutkirch (dpa/lsw) - Nach einem tödlichen Unfall bei Leutkirchen im Allgäu (Landkreis Ravensburg) geht die Polizei von einem medizinischen Notfall aus. Der 79 Jahre alte Autofahrer sei an Herzversagen gestorben, wie die Polizei mitteilte. Demnach soll der Senior vermutlich während der Fahrt am Samstag «massive Herzprobleme» bekommen haben und mit seinem Wagen von der Straße abgekommen sein. Das Auto prallte frontal gegen einen Baum.
Zwei Zeugen zogen den bewusstlosen Mann aus dem Wagen, ehe das Fahrzeug in Flammen aufging. Das Auto brannte komplett aus. Sanitäter versuchten den 79-Jährigen an der Unfallstelle zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg.