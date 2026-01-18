Bild
Verkehr

Herzversagen am Steuer – 79-Jähriger stirbt bei Unfall

Ein älterer Mann kommt mit seinem Wagen von der Straße ab, prallt gegen einen Baum und stirbt. Nun gibt die Polizei weitere Details zu den Hintergründen bekannt.

Nach dem Aufprall brannte der Wagen komplett aus. Foto: Reinert/swd-medien /dpa
Nach dem Aufprall brannte der Wagen komplett aus.

Leutkirch (dpa/lsw) - Nach einem tödlichen Unfall bei Leutkirchen im Allgäu (Landkreis Ravensburg) geht die Polizei von einem medizinischen Notfall aus. Der 79 Jahre alte Autofahrer sei an Herzversagen gestorben, wie die Polizei mitteilte. Demnach soll der Senior vermutlich während der Fahrt am Samstag «massive Herzprobleme» bekommen haben und mit seinem Wagen von der Straße abgekommen sein. Das Auto prallte frontal gegen einen Baum. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zwei Zeugen zogen den bewusstlosen Mann aus dem Wagen, ehe das Fahrzeug in Flammen aufging. Das Auto brannte komplett aus. Sanitäter versuchten den 79-Jährigen an der Unfallstelle zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt
Unfall

Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

In der Nacht kommt ein Wagen nahe Balingen von der Fahrbahn ab, prallt gegen einen Baum und landet im Graben. Rettungskräfte können dem Fahrer nicht mehr helfen.

20.10.2025

Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt
Tödlicher Unfall

Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Plötzlich kommt ein Mann mit seinem Wagen von der Straße ab - unklar ist bislang, weshalb. Der Unfall endet für ihn tödlich.

02.02.2025

Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt
Verkehrsunfall in Gladenbach

Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Ein Mann kommt mit seinem Auto von der Straße ab und wird von einer Leitplanke in die Luft geschleudert. Der Aufprall endet 30 Meter weiter für ihn tödlich.

30.07.2024

Konstanz

Auto prallt gegen Baum: Beifahrerin stirbt

01.05.2023

Mainz-Kinzig-Kreis

81-jähriger prallt mit Wagen gegen Baum und stirbt

09.04.2023