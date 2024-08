Hesse ist Deutscher Meister im Sportholzfällen

Klingenthal (dpa) - Danny Martin aus Sinntal (Main-Kinzig-Kreis) hat sich im sächsischen Klingenthal den Titel als Deutscher Meister im Sportholzfällen gesichert. Martin wurde bereits zum fünften Mal Deutscher Meister und verteidigte den Titel zum zweiten Mal in Folge. In Klingenthal ermitteln die besten Holzfäller Deutschlands am Wochenende ihre Champions. Zwei Tage lang ist in der Vogtland-Arena, wo sonst die Skispringer ihr Domizil haben, Action mit Axt und Säge angesagt. Muskelkraft allein reiche nicht aus, um die Titel zu gewinnen, teilte der Veranstalter mit. Auch Präzision, Reaktionsgeschwindigkeit und vor allem Nervenstärke müsse der Deutsche Meister im Sportholzfällen mitbringen.