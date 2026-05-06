Ländervergleich

Hessen erreicht Platz drei im Digital-Ranking der Länder

Hessen rückt im Digital-Ranking nach vorn und erreicht Platz drei. Damit ist es bestes Flächenland. Besonders in einem untersuchten Bereich liegt Hessen vorn.

Hessen hat sich im Digitalranking der Länder verbessert. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Hessen hat sich im Digitalranking der Länder verbessert. (Symbolbild)

Wiesbaden/Berlin (dpa/lhe) - Wie kommt die Digitalisierung in den Bundesländern voran? Zu dieser Frage erstellt der Branchenverband Bitkom regelmäßig einen Ländervergleich. Hessen hat in dem neuesten Bericht mit 63,7 von 100 möglichen Punkten einen Sprung nach vorn gemacht und sich von Platz fünf auf Platz drei verbessert. Davor liegen mit Hamburg (70,3) und Berlin (63,8) zwei Stadtstaaten. 

Für den Report wurden unter anderem die Digitalverantwortlichen aller 16 Bundesländer sowie mehr als 5.600 Menschen aus allen Ländern befragt. Außerdem flossen Daten von Statistiken der Behörden sowie Studien ein. Untersucht wurden vier Bereiche mit Blick auf die Digitalisierung: Wirtschaft, Infrastruktur, Governance und Verwaltung sowie Gesellschaft. «Einige Bundesländer profitieren von starken wirtschaftlichen und strukturellen Voraussetzungen, andere holen mit klugen politischen Entscheidungen und gezielten Investitionen auf», sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. 

Hessen in einem Teilbereich führend

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Punkten konnte Hessen besonders bei dem Teilbereich digitale Infrastruktur mit 78 von 100 möglichen Punkten. Dabei wurden die Mobilfunk- und Internetversorgung sowie die Anschlussleistung der Rechenzentren in den Bundesländern bewertet. Nur Hamburg kommt noch auf dieselbe Punktzahl. Etwas schwächer schneidet Hessen etwa beim Punkt digitale Kompetenzen und der Einstellung der Bürgerinnen und Bürger zur Digitalisierung ab (Digitale Gesellschaft). Hessen hat 58 Punkte, der Länderdurchschnitt liegt bei 64,8.

«Der Länderindex zeigt, dass unsere ressortübergreifende Digitalstrategie sowie die Bündelung und Koordinierung zentraler Digitalthemen in einem Ressort der richtige Weg sind und zu Recht als Blaupause gelten», sagte die hessische Digitalministerin Kristina Sinemus. «Hessen steht für leistungsfähige digitale Infrastruktur, moderne Verwaltung und innovationsfreundliche Rahmenbedingungen.» Bitkom ist der Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche.

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