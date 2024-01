Hessen erwartet trockenes und freundliches Wetter

Offenbach (dpa/lhe) - Die Hessen können sich zum Wochenausklang und zum Start in die neue Woche auf recht freundliches Wetter freuen. Am Sonntag werde es nach anfänglichem Nebel sonnig und es bleibe niederschlagsfrei, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. Die Temperaturen erreichen demnach bis zu acht Grad.