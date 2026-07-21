Hessen erwartet wechselhaftes Sommerwetter
Mal Sonne, mal Regen: Wer in Hessen Ausflüge plant, sollte flexibel bleiben. Wie sich das Wetter in Nord und Süd unterscheidet – und wo es trocken bleibt.
Offenbach (dpa/lrs) - Sonne, Wolken und vereinzelter Regen wechseln sich in Hessen in den kommenden Tagen ab. Am Dienstag ist mit Temperaturen zwischen 21 und 26 Grad zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Dabei soll es überwiegend heiter bleiben, teils zeigt sich die Sonne. Nur im Norden sei teils ein wolkiger Himmel möglich. Vereinzelt könne es dort auch regnen.
Am Mittwoch werde es wechselnd wolkig. Während es im Norden eine stark bewölkt werde, bleibe es im Süden teils heiter. Im Norden sei im Tagesverlauf zeitweise leichter Regen oder Sprühregen möglich. Im restlichen Land bleibe es trocken. Die Höchsttemperaturen liegen dem DWD zufolge zwischen 21 Grad in Nordhessen und 26 Grad an der Bergstraße.
Ähnliche Temperaturen werden auch am Donnerstag erwartet. Dabei werde es wechselnd bewölkt, in der Südhälfte seien größere Auflockerungen möglich. Nur lokal sei mit schwachen Schauern zu rechnen, überwiegend soll es trocken bleiben.