Hessen Forst verzeichnet steigende Erlöse aus Windenergie

Windkraftausbau in Hessen: Auf dem Weg mit Luft nach oben

32 neue Windräder sind in Hessen in diesem Jahr bislang in Betrieb gegangen. Das Land sieht sich damit auf einem guten Weg. Aus Sicht von Branchen- und Umweltverbänden ist das Tempo aber weiterhin zu niedrig, um die gesteckten Klimaziele zu erreichen.