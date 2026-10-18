Hilfe bei Recherche und Texten

Hessen-KI mit Namen «AI Gude» soll Verwaltung helfen

Sie trägt einen witzigen Titel: die künstliche Intelligenz für die Landesverwaltung. Was ihre Aufgaben sind und wie weit das Vorhaben gediehen ist - dazu gibt das Digitalministerium einen Einblick.

«AI Gude» ist das interne KI-Verwaltungstool der hessischen Landesregierung. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
«AI Gude» ist das interne KI-Verwaltungstool der hessischen Landesregierung. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine Künstliche Intelligenz (KI) der hessischen Landesverwaltung mit dem Namen «AI Gude» soll die Beschäftigten bei Routineaufgaben entlasten. Dass es sich um ein Einsatzgebiet im Bundesland handelt, zeigt schon der Titel: Er klingt wie die traditionelle hessische Grußformel «Ei Gude». «AI» steht für Artificial Intelligence (Künstliche Intelligenz).

KI-basierte Systeme würden absehbar mittelfristig eine entscheidende Rolle im Rahmen der Verwaltungsarbeit einnehmen, teilt Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) auf eine Anfrage von Grünen-Landtagsabgeordneten mit. Mit «AI Gude» verfolge die Landesregierung das Ziel, «im Rahmen eines Pilotprojektes die Praktikabilität von Systemen der generativen KI für den Verwaltungseinsatz zu erproben». 

Recherche und Erstellen von Texten

In einem ersten Einführungsschritt werde das System Funktionen zur Unterstützung von Recherchearbeiten, Texterstellungsarbeiten sowie für das Wissensmanagement bereitstellen. Das zugrunde liegende Modell sei derzeit das der französischen Firma Mistral. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die KI solle nach und nach auf die Landesverwaltung ausgerollt werden, zuerst seien das Digitalministerium und das Wirtschafts- und Verkehrsministerium an der Reihe. «Im Anschluss daran wird AI Gude schrittweise den übrigen Ressorts bereitgestellt», erklärt die CDU-Ministerin. Auch eine Nutzung in den hessischen Kommunen werde geprüft.

In der Pilotphase seien Rückmeldungen der Nutzer gesammelt worden. Bei einer Umfrage im Frühjahr hätten diese unter anderem die verständliche Oberfläche und die umfangreichen Hilfestellungen gelobt. «Kritisch angemerkt wurde dagegen der Bedarf an einer breiteren Datenbasis (Wissensquellen) und höherer Antwortqualität», teilt Sinemus mit. Diesem sei Rechnung getragen worden. 

Für Entwicklung knapp 2,8 Millionen Euro bereitgestellt

Es handelt sich um ein Millionenprojekt: Für 2026 seien Entwicklungskosten von knapp 2,8 Millionen Euro veranschlagt worden. Zur Weiterentwicklung sei optional bis zu eine Million Euro vorgesehen. Geplant sei, unter dem Dach «AI Gude» mehrere KI-Anwendungen anzubieten.

Hessen arbeite bei der KI-Entwicklung mit Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen zusammen, erklärt Sinemus. Mit den anderen Bundesländern und dem Bund arbeite man unter anderem an gemeinsamen Standards im KI-Bereich.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hessen setzt Leitplanken für mehr KI in Behörden
Künstliche Intelligenz

Hessen setzt Leitplanken für mehr KI in Behörden

Das Bundesland will mit einer neuen Strategie für Künstliche Intelligenz Verwaltungen modernisieren. Wie sollen Beschäftigte und Bürger davon profitieren?

27.08.2026

Digitalministerium «nicht nur auf dem Klingelschild»
Bundesregierung

Digitalministerium «nicht nur auf dem Klingelschild»

Ein eigenes Ministerium für Digitales gab es auf Bundesebene bisher nicht. Die künftige Bundesregierung will eines aufbauen. Aber was soll die neue Behörde eigentlich machen?

18.04.2025

Anfrage im Bundestag

Bundesregierung nutzt immer häufiger Künstliche Intelligenz

KI sorgt nicht nur in der Wirtschaft und Gesellschaft für Umbrüche, sondern auch in der Politik. Die Ampel-Regierung im Bund setzt stark auf KI, obwohl noch verbindliche Standards fehlen.

11.07.2024

Literatur trifft auf Künstliche Intelligenz
Weinheim

Literatur trifft auf Künstliche Intelligenz

Die Lyrikerin Sirka Elspaß beeindruckt bei Auftaktveranstaltung des Weinheimer Literaturfestivals, bei der das Thema KI im Mittelpunkt steht.

06.10.2023

Technik

Landesverwaltung testet KI

09.05.2023