Hessen plant Initiative für Erhalt heimischer Dialekte

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische Landesregierung will zum Erhalt heimischer Dialekte beitragen. Dazu kündigte Landwirtschaftsminister Ingmar Jung (CDU) am «Internationalen Tag der Muttersprache» am Mittwoch einen neuen Preis an, mit dem noch in diesem Jahr die beste Initiative für den Erhalt der Mundart ausgezeichnet werden soll. «Unser Bundesland hat eine Vielzahl unterschiedlicher Dialekte. Die müssen wir bewahren, indem wir sie sprechen. Dann ist und bleibt Mundart eine lebendige Brauchtumspflege», sagte Jung. Die Initiative soll Menschen zusammenbringen, um sich im Dialekt auszutauschen. Ältere Menschen könnten laut Jung dabei eine Mentorenrolle übernehmen.