Hessen prüft sogenanntes Drug-Checking

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen prüft in seiner Drogenpolitik die Einführung des sogenannten Drug-Checkings. Mit den Einrichtungen können in Drogen besonders gesundheitsgefährdende Stoffe entdeckt werden und Konsumenten erhalten eine Beratung. Eine Grundlage für den Erlass einer Drug-Checking-Verordnung sei erst im Juli 2023 geschaffen worden, teilte Gesundheitsministerin Diana Stolz (CDU) auf eine Kleine Anfrage der FDP mit. «Das weitere Vorgehen für Hessen befindet sich aktuell noch in der Prüfung.» In anderen Bundesländern wie zu Beispiel Berlin, gibt es solche Einrichtungen.