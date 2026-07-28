Hessen schiebt vier Straftäter nach Afghanistan ab
Bei einem Abschiebeflug wurden 31 Afghanen in ihre Heimat gebracht - darunter vier Straftäter aus Hessen. Hessens Innenminister Poseck kündigt weitere Abschiebungen an - nicht nur von Kriminellen.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Vier Straftäter aus Hessen sind nach Afghanistan abgeschoben worden. Das Land habe sich einem Abschiebeflug des Bundesinnenministeriums beteiligt, bei dem insgesamt 31 afghanische Staatsangehörige von Leipzig aus in ihre Heimat gebracht worden seien, teilte Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) in Wiesbaden mit. Die meisten abgeschobenen Menschen seien wegen schwerer und schwerster Straftaten verurteilt gewesen.
«Die heutige Abschiebung nach Afghanistan ist ein weiteres Ergebnis der Anstrengungen der Bundesregierung, afghanische Straftäter in ihr Land zurückzuführen», erklärte Poseck. Die vier Straftäter aus Hessen wurden den Angaben zufolge unter anderem wegen Körperverletzung, Vergewaltigung, Diebstahl und Beihilfe zum Raub verurteilt. Sie saßen alle in Haft.
«Es handelt sich um Straftäter, die eine Gefahr für unsere Sicherheit dargestellt haben», ergänzte Poseck. «Der heutige Abschiebeflug hat unser Land damit auch sicherer gemacht. Das ist auch ein wichtiges Signal für das Funktionieren unseres Rechtsstaats.»
Der Minister kündigte an, dass künftig auch ausreisepflichtige volljährige Männer nach Afghanistan abgeschoben würden und zwar insbesondere diejenigen, die schlecht integriert seien und Sozialleistungen beziehen würden.