Hessen setzt auf hohe Polizeipräsenz auf Weihnachtsmärkten
Ohne konkrete Gefahrenhinweise setzt Innenminister Poseck (CDU) in der Weihnachtsmarktsaison auf Augenmaß und Pragmatismus. Dabei formuliert er klare Ziele.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Für den Schutz der Weihnachtsmärkte setzt Hessen unter anderem auf eine hohe Polizeipräsenz. Innenminister Roman Poseck (CDU) kündigte zudem konsequente Kontrollen und eine intensive polizeiliche Lagebewertung an. «Hessen setzt seine bewährte Linie fort, Sicherheitsmaßnahmen mit Augenmaß und Pragmatismus vorzunehmen und nach der Art der Veranstaltung zu differenzieren.» Ziel sei es, Gefahren frühzeitig zu erkennen und entschlossen zu reagieren, erklärte er.
Poseck zufolge liegen den Sicherheitsbehörden keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung von Weihnachtsmärkten vor. Der Anspruch sei dennoch ein Höchstmaß an Sicherheit. Im Vorjahr zog Poseck nach Ende der Weihnachtsmarktsaison eine positive Sicherheitsbilanz: Zwischen dem 20. November und dem 22. Dezember 2025 wurden hessenweit rund 1.140 Menschen kontrolliert, 34 festgenommen und etwa 206 Platzverweise ausgesprochen.