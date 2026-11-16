Hessen setzt auf hohe Polizeipräsenz auf Weihnachtsmärkten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Für den Schutz der Weihnachtsmärkte setzt Hessen unter anderem auf eine hohe Polizeipräsenz. Innenminister Roman Poseck (CDU) kündigte zudem konsequente Kontrollen und eine intensive polizeiliche Lagebewertung an. «Hessen setzt seine bewährte Linie fort, Sicherheitsmaßnahmen mit Augenmaß und Pragmatismus vorzunehmen und nach der Art der Veranstaltung zu differenzieren.» Ziel sei es, Gefahren frühzeitig zu erkennen und entschlossen zu reagieren, erklärte er.