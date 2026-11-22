Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Für ihre Miete müssen Hessinnen und Hessen vielerorts weniger Zeit auf der Arbeit verbringen als noch vor gut 20 Jahren. Das haben Forschende von Ifo Dresden und dem Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) ausgerechnet. Sie haben unter anderem untersucht, wie viel Arbeitszeit nötig ist, um die monatliche Miete für einen Quadratmeter zu decken.

Mit dem Ergebnis: Etwa 24 Minuten und 44 Sekunden waren dafür 2024 im Schnitt der hessischen Landkreise und kreisfreien Städte nötig. Das sind rund zwei Minuten weniger als noch 2004. Auf eine 70 Quadratmeter große Wohnung hochgerechnet macht dieser Unterschied immerhin über zwei Stunden Arbeitszeit aus.

Nordhessen schneidet besonders gut ab

Die Menschen in den nordhessischen Landkreisen müssen den Ergebnissen zufolge besonders kurz arbeiten: Im Werra-Meißner-Kreis reichten 2024 für einen Quadratmeter Wohnfläche rund 17 Minuten Arbeitszeit aus, im Schwalm-Eder-Kreis waren es nur wenige Sekunden mehr. Dahinter folgen die Landkreise Waldeck-Frankenberg mit etwas unter 18 und Kassel mit 19 Minuten.

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Die mit Abstand meiste Arbeitszeit frisst ein Quadratmeter Wohnfläche hingegen in Frankfurt: rund 34 Minuten. Damit liegt die Stadt mehr als vier Minuten über Offenbach und Wiesbaden, die auf den Plätzen zwei und drei landen. Und das, obwohl der Quadratmeter im Vergleich zu 2004 sogar fast eine Minute weniger kostete.

Der Main-Taunus-Kreis ist mit weit über 27 Minuten zwar in Sachen Arbeitszeit auf der teureren Seite, hat dafür aber die größte Veränderung im Vergleich zu 2004 hingelegt: Damals hat der Quadratmeter noch etwa sieben Minuten mehr gekostet.

Wie es beim Kaufen aussieht

Neben den Mietpreisen haben die Forschenden auch die Kaufpreise für Eigentumswohnungen ausgewertet. Hier hat es im Schnitt der Landkreise und Städte in Hessen nur wenig Veränderung gegeben. Knapp 6.800 Minuten Arbeitszeit kostete ein Quadratmeter demnach 2024. Das ist zwar weniger als noch 2004 - aber nur etwa eine halbe Stunde.

Die Landkreise in Nordhessen schneiden auch hier wieder besonders gut ab. Pro Quadratmeter Eigentumswohnung müssen die Menschen zum Beispiel im Werra-Meißner-Kreis und im Schwalm-Eder-Kreis weniger als 3.100 Minuten arbeiten.

Deutlicher Anstieg in Frankfurt

In Frankfurt sieht es hingegen ganz besonders schlecht aus. Den Berechnungen zufolge musste in der Stadt deutlich über 12.000 Minuten gearbeitet werden, um sich einen Quadratmeter leisten zu können. Das sind rund 2.300 Minuten mehr als noch vor knapp 20 Jahren.