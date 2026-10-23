Hessen verstärkt Kampf gegen Einbrecher
Im Jahr 2025 ist die Zahl der Wohnungseinbrüche in Hessen deutlich gestiegen. Wie kann sich die Bevölkerung in der dunklen Jahreszeit vor Einbrechern schützen?
Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Polizei will in Hessen von Ende Oktober bis März verstärkt gegen Einbrecher vorgehen. Wie das Innenministerium in Wiesbaden mitteilte, soll die Kampagne «Dunkle Jahreszeit 2026/27» am 26. Oktober beginnen. «Wir erhöhen den Druck auf Einbrecher und setzen auf eine Kombination aus Prävention, verstärkten Fahndungsmaßnahmen sowie moderner Technik», erklärte Innenminister Roman Poseck (CDU).
2025 hatte die Polizei in Hessen 6.777 Wohnungseinbrüche registriert – und damit 910 mehr als noch im Vorjahr. «Diese Entwicklung nehmen wir sehr ernst», sagte Poseck laut Mitteilung.
Prävention und moderne Analyse
Die hessische Polizei will den Angaben zufolge mit den Nachbarländern Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zusammenarbeiten, um Tätergruppen und mögliche Tatserien aufzudecken. Auch die Bevölkerung sei gefragt, teilte der Präsident des Landeskriminalamtes, Daniel Muth, mit: «Wer aufmerksam ist und verdächtige Beobachtungen meldet, hilft dabei, Straftaten aufzuklären und weitere Einbrüche zu verhindern.»
Beratungen zu Einbruchschutz
Zudem sei es wichtig, Fenster und Türen wirksam zu sichern, erklärte die Polizei. Um sich über den Einbruchschutz zu informieren, habe die kriminalpolizeiliche Prävention in allen sieben hessischen Polizeipräsidien kostenlose und neutrale Beratungsstellen eingerichtet.