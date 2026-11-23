Hessen von bundesweiten Bombendrohungen an Schulen betroffen
An zahlreichen Schulen bundesweit gehen am Morgen Bombendrohungen ein - auch in Hessen werden vereinzelt Fälle bekannt. Wie das Innenministerium die Lage einschätzt.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Von den bundesweiten Bombendrohungen an Schulen ist auch Hessen betroffen. Es hätten vereinzelt Schulen eine solche Drohung erhalten, teilte die Sprecherin des hessischen Innenministeriums in Wiesbaden mit. «Die Polizei geht derzeit nicht von einer Gefahr aus.»
Wie viele Schulen betroffen sind, war zunächst offen. Bundesweit soll es Drohungen gegen mehrere Hundert Schulen gegeben haben. Im Bereich des Polizeipräsidiums Westhessen seien drei Schulen betroffen gewesen, sagte ein Sprecher. Der Schulbetrieb sei normal weitergelaufen.