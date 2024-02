Hessen will mehr Entlastung in der Pflege schaffen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens neue schwarz-rote Landesregierung will neue Akzente in der Pflege setzen: «Wir möchten Pflegeeinrichtungen in die sozialen Räume hinein öffnen. So soll eine Koordinierungsstelle in Pflegeeinrichtungen gefördert werden, welche diese mit der Gemeinwesenarbeit und den sozialen Strukturen vor Ort verbindet», erklärte Hessens neue Gesundheitsministerin Diana Stolz (CDU) der Nachrichtenagentur dpa. «So können die Menschen in den Einrichtungen wieder mehr am Leben teilhaben und wir setzen zugleich der Einsamkeit und Vereinzelung wirksam etwas entgegen.»