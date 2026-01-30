Verkehr

Hessen will weitere regionale Autokennzeichen

Das Autokennzeichen drückt für viele Menschen Heimatverbundenheit aus. Daher macht sich Hessen für mehr regionale Auswahl stark. Heute soll der Vorstoß des Landes Thema im Bundesrat werden.

Für manche Autobesitzer ist das Kennzeichen mehr als ein Blechschild - es kann die regionale Verbundenheit ausdrücken. (Symbolbild) Foto: Martin Schutt/dpa
Für manche Autobesitzer ist das Kennzeichen mehr als ein Blechschild - es kann die regionale Verbundenheit ausdrücken. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - WZ statt LDK oder GN statt MKK: Heimatkennzeichen für das Auto sind in Hessen beliebt und werden gut genutzt. Um die Regionalität weiter zu fördern, setzt sich Hessen im Bundesrat für Erleichterungen bei der Fahrzeugzulassung ein. «Ein Kennzeichen ist mehr als ein Blechschild am Auto. Für manche ist es Ausdruck regionaler Identität», erklärte der Minister für Bundesangelegenheiten, Manfred Pentz (CDU). Der Wunsch nach mehr Freiheit bei regionalen Kennzeichen sei immer wieder an die Landesregierung herangetragen worden. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Am Freitag soll der Antrag Hessens im Bundesrat beraten werden. «Ziel der Initiative ist es, den Kommunen mehr Spielraum bei der Gestaltung von Kfz-Kennzeichen zu geben, ohne neue bürokratische Hürden zu schaffen», erklärte Verkehrsminister Kaweh Mansoori (SPD). 

In Hessen stoßen regionale Kennzeichen auf großes Interesse

Bereits seit 2013 können sich die Menschen in Hessen wieder für diese Altkennzeichen entscheiden, die seit der Gebietsreform der 70er-Jahre abgeschafft waren:

  • BID für Biedenkopf im Landkreis Marburg-Biedenkopf
  • BÜD für Büdingen im Wetteraukreis
  • DI für Dieburg im Landkreis Darmstadt-Dieburg
  • GN (Gelnhausen) und SLÜ (Schlüchtern) im Main-Kinzig-Kreis
  • HOG (Hofgeismar) und WOH (Wolfhagen) im Landkreis Kassel
  • USI für Usingen im Hochtaunuskreis
  • WEL (Weilburg) im Landkreis Limburg-Weilburg

Zuvor waren bereits die Altkennzeichen HU (Hanau) und WZ (Wetzlar) und später DIL (Dillenburg) im Lahn-Dill-Kreis wieder eingeführt worden. «In Hessen stoßen regionale Kennzeichen auf großes Interesse», heißt es aus der Staatskanzlei. 

Einführung zusätzlicher Kennzeichen ist bislang nur in engen rechtlichen Grenzen möglich. Im Bundesrat macht sich Hessen deswegen dafür stark, dass Kommunen die regionalen Buchstabenkombinationen künftig leichter vergeben können - unabhängig davon, ob ein Verbrauch der bestehenden Kennzeichenkombinationen unmittelbar bevorsteht, auf Altkennzeichen zurückgegriffen werden kann oder ob ein neuer selbstständiger Zulassungsbezirk gegründet wird.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Dutzende kleinere Städte wollen eigene Autokennzeichen
Briefe an Verkehrsministerien

Dutzende kleinere Städte wollen eigene Autokennzeichen

Autokennzeichen sind Aushängeschilder von Städten. Doch nicht alle haben ein eigenes. Bürgermeister aus mehreren Bundesländern wenden sich deshalb an die jeweils zuständigen Ministerien.

16.08.2025

Kleinere Städte wollen eigene Autokennzeichen
Briefe an Verkehrsministerien

Kleinere Städte wollen eigene Autokennzeichen

Autokennzeichen sind Aushängeschilder von Städten. Doch nicht alle haben ein eigenes. Bürgermeister aus mehreren Bundesländern wenden sich deshalb an die jeweils zuständigen Ministerien.

16.08.2025

Altkennzeichen in Hessen sind durchaus beliebt
Verkehr

Altkennzeichen in Hessen sind durchaus beliebt

Seit 2013 können Autofahrer wieder die alten Heimatkennzeichen nutzen. Auch in Hessen gibt es einige Fahrerinnen und Fahrer, die sie nutzen. Je nach Landkreis gibt es allerdings Unterschiede.

14.07.2025

Gibt es bald viele neue Autokennzeichen?
Verkehr

Gibt es bald viele neue Autokennzeichen?

B steht für Berlin, HH für Hamburg - und BEN? Künftig vielleicht für Bensheim. Das sieht eine Initiative vor, die für 320 mittelgroße Städte eigene Kennungen vorschlägt. Ist das realistisch?

07.10.2024

Verbraucher

Kaufkraft in Hessen am höchsten im Hochtaunuskreis

06.11.2023