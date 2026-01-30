Hessen will weitere regionale Autokennzeichen

Wiesbaden (dpa/lhe) - WZ statt LDK oder GN statt MKK: Heimatkennzeichen für das Auto sind in Hessen beliebt und werden gut genutzt. Um die Regionalität weiter zu fördern, setzt sich Hessen im Bundesrat für Erleichterungen bei der Fahrzeugzulassung ein. «Ein Kennzeichen ist mehr als ein Blechschild am Auto. Für manche ist es Ausdruck regionaler Identität», erklärte der Minister für Bundesangelegenheiten, Manfred Pentz (CDU). Der Wunsch nach mehr Freiheit bei regionalen Kennzeichen sei immer wieder an die Landesregierung herangetragen worden.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Am Freitag soll der Antrag Hessens im Bundesrat beraten werden. «Ziel der Initiative ist es, den Kommunen mehr Spielraum bei der Gestaltung von Kfz-Kennzeichen zu geben, ohne neue bürokratische Hürden zu schaffen», erklärte Verkehrsminister Kaweh Mansoori (SPD).

In Hessen stoßen regionale Kennzeichen auf großes Interesse

Bereits seit 2013 können sich die Menschen in Hessen wieder für diese Altkennzeichen entscheiden, die seit der Gebietsreform der 70er-Jahre abgeschafft waren:

BID für Biedenkopf im Landkreis Marburg-Biedenkopf

BÜD für Büdingen im Wetteraukreis

DI für Dieburg im Landkreis Darmstadt-Dieburg

GN (Gelnhausen) und SLÜ (Schlüchtern) im Main-Kinzig-Kreis

HOG (Hofgeismar) und WOH (Wolfhagen) im Landkreis Kassel

USI für Usingen im Hochtaunuskreis

WEL (Weilburg) im Landkreis Limburg-Weilburg

Zuvor waren bereits die Altkennzeichen HU (Hanau) und WZ (Wetzlar) und später DIL (Dillenburg) im Lahn-Dill-Kreis wieder eingeführt worden. «In Hessen stoßen regionale Kennzeichen auf großes Interesse», heißt es aus der Staatskanzlei.