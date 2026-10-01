Hessen zählt zu den jüngeren Bundesländern Deutschlands
Mit einem Alter von 44,4 Jahren liegt die Bevölkerung in Hessen unter dem Bundesdurchschnitt. Wo die Menschen am jüngsten sind und welche Unterschiede es zwischen den Geschlechtern gibt.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen sind im Schnitt 44,4 Jahre alt - und liegen damit 0,6 Jahre unter dem deutschlandweiten Durchschnitt. Laut dem Stand vom 31. Dezember 2025 belegt Hessen damit Platz fünf der jüngsten Bundesländer, wie das hessische Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte.
Im Vergleich zur Zensusbefragung aus dem Jahr 2011 ist das Durchschnittsalter in Hessen 2025 um ein Jahr gestiegen. Der Geschlechtervergleich zeigt: Ende 2025 waren die Hessinnen mit 45,6 Jahren 2,4 Jahre älter als die Hessen (43,2 Jahre). Die Menschen in Gießen sichern sich mit einem Durchschnittsalter von 38,9 Jahren den Platz der jüngsten hessischen Stadt. Die Gemeinden Jesberg im Schwalm-Eder-Kreis und Fränkisch-Crumbach im Odenwaldkreis wiederum erreichten mit jeweils 51 Jahren das höchste Durchschnittsalter.
Im Zeitvergleich fällt zudem auf: Je weniger Einwohner eine Gemeinde hat, desto stärker ist ihre Bevölkerung zwischen 2011 und 2025 gealtert. Während das mittlere Durchschnittsalter in hessischen Großstädten um 0,1 Jahre gesunken ist, ist es in den Landgemeinden in Hessen um 2,1 Jahre gestiegen.