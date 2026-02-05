Hessens Autofahrer standen über 33.500 Stunden im Stau

München/Frankfurt (dpa/lhe) - Die Autofahrerinnen und Autofahrer in Hessen standen im vergangenen Jahr 33.592 Stunden im Stau. Das ist ein minimaler Anstieg im Vergleich zu 2024 (33.137 Staustunden), wie der ADACHessen-Thüringen mitteilte. Auch die Gesamtlänge der Staus stieg demnach leicht auf 78.186 Kilometer (2024: 77.130 Kilometer). Zum Vergleich: Der Erdumfang beträgt gut 40.000 Kilometer.

Und was waren die Stau-Hotspots?

«Wie in den vergangenen Jahren sind die A3, A5 und A66 weiterhin die am stärksten belasteten Autobahnen in Hessen», hieß es. Konkret nannte der Automobilclub drei Strecken mit besonders vielen Staustunden:

A643 Anschlussstelle Wiesbaden-Dotzheim – Anschlussstelle Schiersteiner Straße: 1.507 Stunden

A3 Anschlussstelle Obertshausen – Anschlussstelle Hanau: 1.225 Stunden

A60 Anschlussstelle Mainz-Finthen/Saarstraße – Dreieck Mainz: 985 Stunden

Generell komme es besonders im Pendelverkehr, zwischen 6 und 9 Uhr sowie am Nachmittag zwischen 14 und 18 Uhr zu Staus. Mittwochs und donnerstags zählte der ADAC im Jahresdurchschnitt die meisten Staus.

Staureichster Tag am 28. Mai

Hessens staureichster Tag im vergangenen Jahr war den Angaben zufolge der 28. Mai (Mittwoch) - vor Christi Himmelfahrt. Insgesamt standen die Autofahrerinnen und Autofahrer diesem Tag 251 Stunden im Stau. Den längsten Einzelstau gab es derweil am Ostermontag (21. April) auf der A5. Zwischen dem Hattenbacher Dreieck und der Anschlussstelle Friedberg summierten sich die Staus auf bis zu 40 Kilometer Länge.

Dieser Wert wurde in diesem Jahr bereits deutlich übertroffen - und zwar auf derselben Autobahn. Bedingt durch das Winterwetter mit heftigen Schneefällen hatten sich am Dienstag auf mehreren Autobahnen immer wieder Lastwagen festgefahren. Dadurch kam es laut ADAC zwischen Neu-Isenburg-Zeppelinheim und Hattenbacher Dreieck zu Staus und Stockungen auf einer Strecke von 84 Kilometern - ein rekordverdächtiger Wert, wie ein ADAC-Sprecher sagte.

Entlastung durch Anschluss des Ohmtal-Dreiecks

Positiv wertete der Automobilclub die Freigabe der A49 am Ohmtal-Dreieck. Die östlich verlaufende A7 sei durch den Anschluss zwischen A5 und A49 erheblich entlastet worden. «Mit Anschluss des Ohmtal-Dreiecks im März 2025 ist die A49 zur Alternativroute für den Transitverkehr zwischen Frankfurt und Kassel geworden. Die daraus resultierende Entlastung geht über die Region hinaus», sagte Wolfgang Herda, Verkehrsexperte des ADAC Hessen-Thüringen.

«Bisherige Stau-Hot-Spots wie das Hattenbacher Dreieck und das Kirchheimer Dreieck werden spürbar entlastet», hieß es. Allerdings betonte der ADAC auch: Unmittelbar um das Ohmtal-Dreieck habe sich das Staugeschehen im vergangenen Jahr hingegen verschärft, «hier tut sich ein neues Nadelöhr im hessischen Autobahnnetz auf».

Und wie sah es bundesweit aus?

Auf den deutschen Autobahnen waren die Staus 2025 länger und lösten sich langsamer auf. Insgesamt summierten sie sich auf 866.000 Kilometer - das sind 7.000 mehr als im Jahr zuvor. Zudem dauerten die Verkehrsstörungen laut ADAC auch länger: Insgesamt waren es 478.000 Staustunden - 30.000 mehr als 2024.

Klarer Stauschwerpunkt war 2025 Nordrhein-Westfalen. Dort wurden laut ADAC rund 35 Prozent aller Staustunden registriert - weit mehr als in Bayern und Baden-Württemberg mit 13 und zehn Prozent oder als in Hessen mit sieben Prozent.

Leichte Zunahme im laufenden Jahr erwartet

Im laufenden Jahr erwartet der ADAC eine leichte Zunahme des Verkehrsaufkommens auf den hessischen Autobahnen, was sich ebenfalls in den Stauzahlen niederschlagen dürfte. Ausschlaggebend könnten einige größere Bauprojekte sein, hieß es.

Aber auch das Wetter kann natürlich eine Rolle spielen, wie sich in dieser Woche gezeigt hatte. Insgesamt neun längere Staus registrierte der ADAC am Dienstag - neben dem genannten auf der A5 Frankfurt in Richtung Kassel auch einen in der Gegenrichtung zwischen Hattenbacher Dreieck und Frankfurt Flughafen mit 61 Kilometern und auf der A7 zwischen Fulda-Mitte und Drammetal in Niedersachsen mit 69 Kilometern Länge sowie zwischen Offenbacher Kreuz und Montabaur mit insgesamt 43 Kilometern.

Und wie werden die Zahlen gemessen?