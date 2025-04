Hessens Bauern warten auf Regen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Sonne satt heißt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auch in den kommenden Tagen. Hessens Bauern zeigen sich allmählich besorgt. Laut DWD in Offenbach war der letzte März einer der trockensten März-Monate seit Messbeginn 1881 in Deutschland. Im Gegensatz zum überaus nassen Winter 2023/2024 ist bereits im gerade vergangenen Winter 2024/2025 überdurchschnittlich wenig Regen und Schnee gefallen.