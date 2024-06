Hessens Bevölkerung weniger stark gewachsen als angenommen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische Bevölkerung ist in den vergangenen Jahren weniger stark gewachsen als bislang angenommen. Dies geht aus den Ergebnissen des aktuellen Zensus hervor, die das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden veröffentlichte. In Hessen haben demnach zum Stichtag 15. Mai 2022 rund 6,21 Millionen Menschen gelebt. Die Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus aus dem Jahr 2011 war bisher von 6,37 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern in Hessen ausgegangen (Stand: 30. Juni 2022). «Die bisherige Bevölkerungszahl Hessens wurde durch den Zensus 2022 daher um 2,6 Prozent nach unten korrigiert», erläuterten die Statistiker.