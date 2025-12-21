Bild
Tourismus

Hessens Campingwirtschaft in Zahlen

Rund 200 Campingplätze bieten in Hessen Stellflächen. 2024 zählten sie gut 1,4 Millionen Übernachtungen.

Fast 200 Campingplätze, mehr als 1,4 Millionen Übernachtungen: Hessens Camping zieht jährlich zahlreiche Menschen an. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Fast 200 Campingplätze, mehr als 1,4 Millionen Übernachtungen: Hessens Camping zieht jährlich zahlreiche Menschen an. (Archivbild)
Tourismus

Campingplatz-Betreiber: Saison lief besser als vor Corona

Campingplätze sind gefragt, gleichzeitig steigen die Ansprüche der Gäste. Schließlich sind die Neu-Camper den Komfort eines Hotels gewohnt. Auch eine gute Internetpräsenz und positive Bewertungen werden immer wichtiger.

15.10.2023

Tourismus

