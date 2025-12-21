Tourismus Hessens Campingwirtschaft in Zahlen Rund 200 Campingplätze bieten in Hessen Stellflächen. 2024 zählten sie gut 1,4 Millionen Übernachtungen. 21.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Swen Pförtner/dpa Fast 200 Campingplätze, mehr als 1,4 Millionen Übernachtungen: Hessens Camping zieht jährlich zahlreiche Menschen an. (Archivbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Tourismus Campingsaison 2025 – neue Trends und viele Gäste Sterne gucken im Bubble-Zelt oder Übernachtung im Safarizelt – Hessens Campingplätze bieten mehr als Natur pur. Welche Trends die Saison geprägt haben. 02.11.2025 Tourismus Camping bleibt auch nach Corona-Sonderkonjunktur angesagt Der Trend zum Campingurlaub hat in der Corona-Krise so richtig Fahrt aufgenommen. Auch nach dem Ende der Pandemie gehen die Zahlen weiter nach oben - trotz höherer Preise. 06.05.2024 Tourismus Campingplatz-Betreiber: Saison lief besser als vor Corona Campingplätze sind gefragt, gleichzeitig steigen die Ansprüche der Gäste. Schließlich sind die Neu-Camper den Komfort eines Hotels gewohnt. Auch eine gute Internetpräsenz und positive Bewertungen werden immer wichtiger. 15.10.2023 Tourismus Campingplatz-Betreiber: Saison lief besser als Vor-Corona Campingplätze sind gefragt, gleichzeitig steigen die Ansprüche der Gäste. Schließlich sind die Neu-Camper den Komfort eines Hotels gewohnt. Auch eine gute Internetpräsenz und positive Bewertungen werden immer wichtiger. 14.10.2023 Tourismus Camping trotzen Regen: Viele Plätze ausgebucht 29.07.2023