Hessens Kartoffelbauern leiden unter extremen Preisverfall

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Landwirte leiden unter einem deutschlandweiten Preissturz für Kartoffeln. Wie der hessische Bauernverband auf dpa-Anfrage mitteilte, liegen die Preise etwa 40 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Ein Grund ist demnach, dass deutschlandweit 2025 mehr Kartoffeln angebaut wurden. Zudem fuhren Höfe in viele Regionen gute Ernten ein. Der Druck auf den Markt sei groß, erklärte eine Verbandssprecherin.

«Das sorgt für Frust bei den Bauern, da die Ware einfach nicht abfließt, keiner hat unbegrenzte Lagermöglichkeiten.» Außerdem würden dadurch nicht nur die Kartoffeln, sondern auch die Probleme nur verlagert. «Denn trotz voller Läger mit hochwertigen deutschen Kartoffeln wird der Lebensmitteleinzelhandel im Frühjahr wieder Kartoffeln aus Ägypten und Israel als "Spargelkartoffeln" importieren und vermarkten», befürchtet der Verband.

Statt im Einkaufskorb landen Kartoffeln in der Biogasanlagen

Um der Kartoffelschwemme Herr zu werden, suchten die Landwirte andere Vermarktungswege. Die Knollen wanderten etwa in die Stärkeproduktion, ins Futter oder in Biogasanlagen. «Teilweise wurde auch untergepflügt, weil in manchen Fällen die Rodungskosten nicht einmal mehr wirtschaftlich vertretbar waren», hieß es.

Anders als deutschlandweit sei in Hessen die Anbaufläche nicht ausgeweitet worden, teilte der Verband mit. Die hessischen Landwirte bekämen die schlechten Preise allerdings ebenso zu spüren wie Kollegen aus den anderen Bundesländern.

Kreative Rettungsaktion