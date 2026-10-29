Hessens Kommunen: Bundesweit höchste Pro-Kopf-Verschuldung
6.763 Euro pro Einwohner: Das Defizit der Gemeinden ist 2025 weiter gewachsen. Welche kommunalen Bereiche sind besonders tief in die roten Zahlen gerutscht?
Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Gemeinden und Gemeindeverbände haben 2025 mit 6.763 Euro pro Kopf die höchste Verschuldung im Ländervergleich verbucht. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Somit wurde laut dem Statistischen Landesamt für Hessen ein kommunales Schuldenvolumen von insgesamt 42,5 Milliarden Euro im vergangenen Jahr errechnet. Das waren 7,4 Prozent mehr als 2024.
Es handelt sich um die sogenannten integrierten kommunalen Schulden, zu denen neben den Kernhaushalten auch die Schulden der Extrahaushalte und sonstigen öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen gezählt werden.
Tiefrote Zahlen in ausgelagerten Bereichen der Kommunen
Mehr als die Hälfte dieser Schulden liefen in Hessen 2025 außerhalb der kommunalen Kernhaushalte auf: 58,5 Prozent (24,8 Milliarden Euro) wurden bei den Ausgliederungen verbucht, also etwa bei der Energieversorgung und dem Baumanagement.
Die höchste integrierte Verschuldung pro Kopf verzeichnete in Hessen 2025 nach Angaben des Statistischen Landesamtes Darmstadt mit 21.089 Euro, die geringste mit nur 56 Euro pro Einwohner die Gemeinde Biebergemünd im Mainz-Kinzig-Kreis.