Geburtenstatistik

Hessens Mütter bekommen erstes Kind im Schnitt mit 30 Jahren

Am Sonntag ist Muttertag - Grund genug auch für einen Blick in die Geburtenstatistik. Demnach sind Hessinnen beim ersten Baby im Schnitt fünfeinhalb Jahre älter als 1975. Und beim zweiten Kind?

Zum Muttertag blicken Hessens Statistiker auf ihre Zahlenreihen zu Geburten. (Symbolbild) Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa
Zum Muttertag blicken Hessens Statistiker auf ihre Zahlenreihen zu Geburten. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mütter in Hessen bekommen ihr erstes Kind mit durchschnittlich rund 30 Jahren - fünfeinhalb Jahre später als vor einem halben Jahrhundert. Das teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden zum Muttertag an diesem Sonntag (10.5.) mit.

2024 waren Mütter bei der Geburt ihres ersten Babys im Durchschnitt 30,1 Jahre alt. 1975 waren es noch 24,6 Jahre gewesen. Aktuellere Zahlen liegen nicht vor. 

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Regional variierte 2024 dieses Durchschnittsalter: In Hessens größter Stadt Frankfurt etwa bekamen Frauen laut den Statistikern ihr erstes Kind mit 31,6 Jahren, im eher ländlichen Odenwaldkreis dagegen bereits mit 28,9 Jahren. 

Bei der Geburt ihres zweiten Kindes waren Hessinnen 2024 durchschnittlich 32,2 Jahre, 1975 dagegen nur 27,3 Jahre alt. 

Weiter teilte das Statistische Landesamt mit: «Verheiratete Mütter waren 2024 mit 31,9 Jahren im Durchschnitt etwas älter als unverheiratete Mütter mit 30,4 Jahren.»

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