Stadionallianzen

Hessens Polizei fordert weniger Einsatzzeiten beim Fußball

In Hessen kämpfen Vertreter von Vereinen, Kommunen, Fanprojekten und der Polizei seit 2022 für mehr Sicherheit im Fußball. Der Polizeigewerkschaft reichen die bisherigen Ergebnisse nicht.

Die hessische Polizei erwartet mehr Ergebnisse von den Stadionallianzen im Land. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Die hessische Polizei erwartet mehr Ergebnisse von den Stadionallianzen im Land. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Die hessische Gewerkschaft der Polizei hat anlässlich der vierten Verbundtagung der «Stadionallianzen Hessen» eine kritische Bilanz gezogen. Es müsse künftig «stärker sichtbar werden, welche konkreten Maßnahmen der Stadionallianzen zu welchen Veränderungen führen. Entscheidend ist nicht eine möglichst positive Außendarstellung, sondern eine belastbare Wirkungskontrolle», heißt es in einer Mitteilung der GdP.

Nötig seien aus Sicht der Polizei «nachvollziehbare Ziele, eine regelmäßige Auswertung der Maßnahmen sowie Kennzahlen etwa zu Polizeieinsatzstunden, Verletzten, Straftaten, gefährlicher Pyrotechnik, Ordnungsdienstbelastung und wiederkehrenden Konfliktlagen». 

Die Antwort auf problematische Spiele könne nicht darin bestehen, jedes Wochenende noch mehr Polizeikräfte einzusetzen. «Polizei ist keine unendliche (Personal-) Ressource. Prävention muss vor Polizeieinsatz kommen», sagte GdP-Chef Jens Mohrherr.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

135 Straftaten in der Vorsaison

In Hessen bestehen derzeit sechs Stadionallianzen im Umfeld des Bundesligisten Eintracht Frankfurt, des Zweitligisten Darmstadt 98, des Drittligisten SV Wehen Wiesbaden sowie der Viertligisten Kickers Offenbach, FSV Frankfurt und KSV Hessen Kassel. 

Zweck ist ein intensiver Dialog und eine enge Zusammenarbeit zwischen den Vereinen, den Kommunen, der Polizei und Fanprojekten. Der Verbund sei aber «weder Ersatz für konsequentes Einschreiten noch ein Ersatz für professionelle Sicherheitsstrukturen», sagte Mohrherr. 

In der Saison 2025/26 wurden bei den insgesamt 138 Heimspielen dieser sechs Vereine bei 40 Partien Störungen und bei vier Begegnungen gewalttätige Aktionen registriert. Insgesamt wurden 135 Straftaten und 594 Ordnungswidrigkeiten erfasst, 25 Menschen verletzt, darunter sechs Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. 

Die Polizei ist bei Fußballspielen regelmäßig mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Archivbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Die Polizei ist bei Fußballspielen regelmäßig mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Archivbild)

Hinzu kamen 90.000 Einsatzstunden der hessischen Polizei und mehr als 18.000 Stunden der Bundespolizei. Mohrherr fordert daher professionelle Ordnungsdienste, eine funktionierende Sicherheitsinfrastruktur, verbindliche Sicherheitskonzepte für Risiko- und Hochrisikospiele sowie wirksame Prävention. «Wir wollen volle Stadien und friedliche Fußballfeste. Aber Sicherheit darf nicht dauerhaft auf dem Rücken unserer Kolleginnen und Kollegen organisiert werden», sagte der GdP-Chef.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Polizei richtet Ermittlungsgruppe nach Pokal-Krawallen ein
Skandal-Derby

Polizei richtet Ermittlungsgruppe nach Pokal-Krawallen ein

Die schlimmen Ausschreitungen beim Pokalspiel zwischen Mannheim und Kaiserslautern sind noch lange nicht aufgearbeitet. Wie die Polizei vorgeht - und was der baden-württembergische Innenminister sagt.

03.09.2026

Sicherheitsdebatte: Clubs machen sich für Fan-Kultur stark
Fußball-Bundesliga

Sicherheitsdebatte: Clubs machen sich für Fan-Kultur stark

Nach den Protesten vom Wochenende äußern sich mehrere Erst- und Zweitligisten zum Thema Sicherheit in den Stadien. Die fünf Clubs aus Baden-Württemberg formulieren klare Vorstellungen an die Politik.

26.11.2025

Polizei-Kritik an Verzicht auf Kostenbeteiligung der Vereine
Profi-Fußball

Polizei-Kritik an Verzicht auf Kostenbeteiligung der Vereine

Hessens Innenminister will die Profifußball-Vereine nicht an den Kosten für Polizeieinsätze bei Risikospielen beteiligen. Das ruft bei der Polizeigewerkschaft Unverständnis hervor.

22.08.2025

Keine Kostenbeteiligung für Hessen-Clubs an Polizeieinsätzen
Profi-Fußball

Keine Kostenbeteiligung für Hessen-Clubs an Polizeieinsätzen

Innenminister Poseck nimmt die Vereine jedoch in die Pflicht, ihre Anstrengungen um die Gewährleistung von friedlichen Fußballspielen weiter zu erhöhen.

21.08.2025

Polizei

Minister Poseck: Mehr Personal bei Sicherheitsbehörden

Hessens neuer Innenminister Poseck sieht die Innere Sicherheit als zentrales Thema. Er will deutlich in die Sicherheitsbehörden investieren - und zwar nicht nur beim Personal.

04.02.2024