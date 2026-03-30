Hessens Wirtschaftsleistung schrumpft 2025
Die wirtschaftliche Entwicklung im Land ist im vergangenen Jahr bescheidener als im Bundesdurchschnitt. Welcher Bereich spielt dabei eine größere Rolle?
Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Wirtschaft hat 2025 geschwächelt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank preisbereinigt um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Das BIP ist die Summe aller produzierten Waren und Dienstleistungen.
Damit lag die wirtschaftliche Entwicklung in Hessen 2025 unter dem Bundesdurchschnitt von plus 0,2 Prozent. Im Jahr 2024 war die Wirtschaft in Hessen im Vergleich zu 2023 noch um 0,4 Prozent gewachsen - und deutschlandweit um 0,5 Prozent gesunken.
Dienstleistungen haben dämpfenden Effekt
Nominal, also inklusive Preissteigerungen, stieg das hessische BIP 2025 binnen Jahresfrist um 3,0 Prozent auf 382 Milliarden Euro. Damit hatte es einen Anteil von 8,6 Prozent am deutschen Bruttoinlandsprodukt.
Beim preisbereinigten Rückgang des BIP in Hessen spielte vor allem die insgesamt schwächelnde Entwicklung bei Dienstleistungen eine Rolle. Deren Anteil an der gesamtwirtschaftlichen Leistung im Bundesland ist relativ hoch.