Landesfest

Hessentag kommt 2027 nach Idstein

Das Landesfest steigt nach einem Vierteljahrhundert mal wieder in der Stadt im Taunus. In diesem Jahr wird aber erst noch in Osthessen gefeiert.

Wie hier 2025 in Bad Vilbel wird es auch in Idstein voraussichtlich wieder einen Hessentagsumzug geben. (Archivbild) Foto: Jörg Halisch/dpa
Wie hier 2025 in Bad Vilbel wird es auch in Idstein voraussichtlich wieder einen Hessentagsumzug geben. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Idstein wird Schauplatz des Hessentages im kommenden Jahr. Das Kabinett habe sich für den Antrag der Stadt aus dem Rheingau-Taunus-Kreis entschieden, teilte die Staatskanzlei in Wiesbaden mit. Damit wird Idstein 2027 das Landesfest zum zweiten Mal austragen - und zwar genau ein Vierteljahrhundert nach der Premiere 2002.

Als Fachwerkstadt im Herzen des Taunus mit bester Verkehrsanbindung verbinde Idstein historisches Flair mit modernem Lebensgefühl – mitten im Rhein-Main-Gebiet, sagte Staatskanzleichef Benedikt Kuhn. Bereits 2002 habe die Stadt bewiesen, dass sie ein hervorragender Gastgeber sei. In Idstein selbst hatte sich den Angaben zufolge die Stadtverordnetenversammlung Anfang Februar für die Bewerbung entschieden.

Im vergangenen Jahr machte der Hessentag in Bad Vilbel Station. 2026 wird Deutschlands größtes und ältestes Landesfest vom 12. bis 21. Juni in Fulda gefeiert.

