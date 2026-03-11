Hessentag kommt 2027 nach Idstein

Wiesbaden (dpa/lhe) - Idstein wird Schauplatz des Hessentages im kommenden Jahr. Das Kabinett habe sich für den Antrag der Stadt aus dem Rheingau-Taunus-Kreis entschieden, teilte die Staatskanzlei in Wiesbaden mit. Damit wird Idstein 2027 das Landesfest zum zweiten Mal austragen - und zwar genau ein Vierteljahrhundert nach der Premiere 2002.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Als Fachwerkstadt im Herzen des Taunus mit bester Verkehrsanbindung verbinde Idstein historisches Flair mit modernem Lebensgefühl – mitten im Rhein-Main-Gebiet, sagte Staatskanzleichef Benedikt Kuhn. Bereits 2002 habe die Stadt bewiesen, dass sie ein hervorragender Gastgeber sei. In Idstein selbst hatte sich den Angaben zufolge die Stadtverordnetenversammlung Anfang Februar für die Bewerbung entschieden.