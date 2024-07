Hessin gewinnt knapp eine Million Euro beim Lotto

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine Frau aus dem Hochtaunuskreis hat am Samstag den Lotto-Jackpot geknackt und knapp eine Million Euro gewonnen. Exakt 977.777 Euro werden der Gewinnerin in wenigen Tagen steuerfrei überwiesen, wie Lotto Hessen in Wiesbaden mitteilte. Die Hessin lag mit ihrer siebenstelligen Losnummer beim Spiel «6 aus 49» in Kombination mit der Zusatzlotterie Spiel 77 bundesweit als Einzige richtig. Damit räumte sie in der höchsten Gewinnklasse allein ab. Der jüngste Millionengewinn im Hochtaunuskreis ging ebenfalls an eine Frau, die im Januar 2021 knapp 2,8 Millionen Euro gewann.